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Песков объяснил избирательность западных санкций
Компаниям из Европы и других регионов сложно сохранять свою конкурентоспособность без российской продукции. Поэтому они вынуждены вводить санкции избирательно, заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал разрешение Канады на использования титана из России для компании Airbus.
«Мы понимаем избирательный подход, — цитирует Пескова ТАСС. — Мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и из других регионов с трудом могут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции».
В таких ситуациях, заметил представитель Кремля, Запад проявляет гибкость и не обращает «внимание на условности».
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