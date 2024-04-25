Песков объяснил избирательность западных санкций

Компаниям из Европы и других регионов сложно сохранять свою конкурентоспособность без российской продукции. Поэтому они вынуждены вводить санкции избирательно, заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал разрешение Канады на использования титана из России для компании Airbus.

«Мы понимаем избирательный подход, — цитирует Пескова ТАСС. — Мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и из других регионов с трудом могут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции».

В таких ситуациях, заметил представитель Кремля, Запад проявляет гибкость и не обращает «внимание на условности».