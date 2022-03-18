Песков объяснил, что трансляция выступления Путина прервалась из-за технических неполадок

Трансляция выступления Президента РФ Владимира Путина на концерте-митинге «Крымская весна», посвященном 8-летию воссоединения Крыма с Россией, была прервана из-за технических неполадок, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это было вызвано техническим сбоем на сервере», – сказал представитель Кремля.

Во время трансляции со стадиона «Лужники» зрители могли заметить, как речь российского лидера неожиданно оборвалась и началось выступление певца Олега Газманова.

Песков отметил, что это случилось из-за технических неполадок, добавив, что «буквально через минуту речь президента будет повторена». Прямую трансляцию проводил телеканал «Россия-24».

В сегодняшнем концерте в «Лужниках» запланировано выступление Полины Гагариной, Григория Лепса, Тимати, а также групп «Руки Вверх» и Любэ с Николаем Расторгуевым. Кроме того, участие примут и артисты из Украины и Донецкой народной республики.