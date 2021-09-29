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29 сентября 2021  07:18

Песков объяснил, что переводчиц Путину выбирает МИД

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предположение, что в российскую делегацию перед встречей с Президентом США Дональдом Трампом в 2019 году специально включили красивую переводчицу, чтобы отвлечь внимание политика.

Ранее работавшая пресс-секретарем Трампа Стефани Гришэм рассказала в своих мемуарах, что Президент РФ Владимир Путин целенаправленно подобрал для участия во встрече «привлекательную брюнетку». При этом она сослалась на мнение экс-советника бывшего американского лидера Фионы Хилл.

Откликаясь на эту публикацию, пресс-секретарь главы российского государства в беседе с РИА Новости заявил, что Президент России не участвует в процессе выбора переводчика. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента», — уточнил Песков.

Мемуарная книга Гришэм «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» должна выйти 5 октября. Она повествует о ее работе в Белом доме.

#владимир путин #дональд трамп #россия и сша
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