Песков объяснил, что переводчиц Путину выбирает МИД

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предположение, что в российскую делегацию перед встречей с Президентом США Дональдом Трампом в 2019 году специально включили красивую переводчицу, чтобы отвлечь внимание политика.

Ранее работавшая пресс-секретарем Трампа Стефани Гришэм рассказала в своих мемуарах, что Президент РФ Владимир Путин целенаправленно подобрал для участия во встрече «привлекательную брюнетку». При этом она сослалась на мнение экс-советника бывшего американского лидера Фионы Хилл.

Откликаясь на эту публикацию, пресс-секретарь главы российского государства в беседе с РИА Новости заявил, что Президент России не участвует в процессе выбора переводчика. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента», — уточнил Песков.

Мемуарная книга Гришэм «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» должна выйти 5 октября. Она повествует о ее работе в Белом доме.