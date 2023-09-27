Песков обвинил Клинтон в подмене понятий после ее слов о Путине и НАТО

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинять Россию и Владимира Путина в расширении НАТО значит подменять понятия, потому что волны такого расширения проходили многократно и задолго до начала спецоперации.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Хиллари Клинтон во время выступления в Госдепартаменте обратилась к Путину по имени, заявив, что расширение Североатлантического альянса — последствие российской политики.

«Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия», — отметил Песков и напомнил о подарке Сергею Лаврову кнопки с надписью «Перегрузка», вместо предполагаемой перезагрузки.