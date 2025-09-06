news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 6 сентября 2025 11:04

Песков обозначил условия для возвращения иностранных компаний в Россию

Читайте нас в
Телеграм

Россия готова к уважительному диалогу с компаниями, которые при уходе с ее рынка выполнили обязательства перед сотрудниками и регионами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит «ТАСС».

Песков отметил, что бизнес, который покидал страну корректно, может рассчитывать на взвешенное взаимодействие при возвращении. Однако в отношении компаний, покинувших Россию без выполнения социальных и финансовых обязательств, подход будет иным: их возврат окажется значительно более затратным, поскольку им придется компенсировать невыплаченные средства.

#бизнес #Дмитрий Песков
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

5 сентября 2025
В Татарстане разрабатывают новую информационную систему культурного наследия

В Татарстане разрабатывают новую информационную систему культурного наследия

5 сентября 2025