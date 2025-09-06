Песков обозначил условия для возвращения иностранных компаний в Россию

Россия готова к уважительному диалогу с компаниями, которые при уходе с ее рынка выполнили обязательства перед сотрудниками и регионами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит «ТАСС».

Песков отметил, что бизнес, который покидал страну корректно, может рассчитывать на взвешенное взаимодействие при возвращении. Однако в отношении компаний, покинувших Россию без выполнения социальных и финансовых обязательств, подход будет иным: их возврат окажется значительно более затратным, поскольку им придется компенсировать невыплаченные средства.