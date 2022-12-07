Песков: Оборонный бюджет США ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в Европе

Оборонный бюджет Соединенных Штатов носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер, – сказал представитель Кремля. – Что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте».

Проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября), согласованный комитетами обеих палат Конгресса по делам ВС, предполагает выделение 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. Кроме того, документ запрещает военное сотрудничество с Москвой еще на 5 лет, включает санкции, связанные с операциями с Россией по золоту. Также Вашингтон намерен добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20.