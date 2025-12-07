Песков: обновленная стратегия нацбезопасности США совпадает со взглядами Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменения в американской стратегии нацбезопасности во многом совпадают со взглядами Кремля. Об этом он рассказал в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Речь идет о документе, опубликованным Белым домом в пятницу и где определяются основные направления внешней политики США. В частности, одним из приоритетов стало восстановление стабильности в Европе и отношениях с Россией. Кроме того, новая стратегия нацбезопасности критикует антидемократические европейские элиты и документально закрепляет желание заключить мирный договор по украинскому кризису.

«Те корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению», – отметил Песков.