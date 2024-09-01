Обсуждения Запада, касающиеся возможности нанесения ударов по России, дорого обойдутся Европе. Негативные последствия мы будем наблюдать в течение всего следующего десятилетия, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в этой ситуации глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ведет себя не как министр иностранных дел, а глава Минобороны.

«Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в экстазе конфронтационном. Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории, в ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков», — подчеркнул пресс-секретарь Президента России в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, это будет иметь для Европы глубокие последствия. Кроме того, Россия, если придется, не оставит действия Запада без ответа. У страны хватит и решительности, и военного потенциала для эффективного ответа.

«Он не должен быть таким, чтобы мало показалось. Он должен быть эффективным — таким, какого требуют наши интересы», — уверен Дмитрий Песков.