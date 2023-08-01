Песков об атаке украинских дронов на Москву: Угроза очевидна, принимаем меры

В Кремле не стали отрицать угрозу на фоне того, что украинские беспилотники вновь атаковали здания «Москва-сити». Почему за несколько дней им удалось дважды попасть в одну и ту же точку, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответить затруднился.

«Мне нечего добавить к словам Министерства обороны. Вчера говорил, что комментарии с экспертной точки зрения должны давать только военные. Угроза очевидна, но меры принимаются», – приводит его слова Газета.ru.

Напомним, сегодня рано утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил что в результате атаки поврежден фасад на уровне 21 этажа башни Москва-Сити, нарушено остекление. Позднее атаку подтвердили в Минобрроны РФ, подчеркнув, что это теракт, предпринятый Киевом. По данным ведомства, российские средства ПВО уничтожили в воздухе два беспилотника, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».