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Песков о заявлениях Макрона и Купки: Мы не приемлем подобные обвинения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными и неприемлемыми заявления французского лидера Эмманюэля Макрона, который ранее сказал, что Москва якобы помешает провести Олимпиаду в Париже.
Еще Песков добавил, что такими же голословными можно назвать цитаты министра транспорта Чехии Мартина Купки. Ранее чешский политик сказал, что РФ якобы причастна к кибератакам на транспортную инфраструктуру республики.
В обоих случаях это абсолютно голословные обвинения, приводит ТАСС слова Пескова.
«Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения», - сказал он.
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