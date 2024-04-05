Песков о заявлениях Макрона и Купки: Мы не приемлем подобные обвинения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными и неприемлемыми заявления французского лидера Эмманюэля Макрона, который ранее сказал, что Москва якобы помешает провести Олимпиаду в Париже.

Еще Песков добавил, что такими же голословными можно назвать цитаты министра транспорта Чехии Мартина Купки. Ранее чешский политик сказал, что РФ якобы причастна к кибератакам на транспортную инфраструктуру республики.

В обоих случаях это абсолютно голословные обвинения, приводит ТАСС слова Пескова.

«Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения», - сказал он.