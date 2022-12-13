Песков: О выводе российских войск с Украины до конца года не может быть и речи

Не может быть и речи о том, что Россия выведет с украинских территорий войска до конца 2022 года. Об этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, сообщает ТАСС.

«Об этом не может идти и речи», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля подчеркнул, что для достижения мира нужно учитывать новые реалии по вхождению новых регионов в состав РФ – новые субъекты появились в результате референдумов, которые прошли на этих территориях.

«Украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время», – сказал Песков, добавив, что «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед [по урегулированию] невозможно».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на онлайн-выступлении в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира. Среди 10 пунктов назывались вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.