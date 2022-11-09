Песков о выборах в Конгресс США: Ничего сущностного они поменять не могут

Выборы в американский Конгресс не могут повлиять на российско-американские отношения, которые так и останутся пока плохими. Такое мнение высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Эти выборы важны, но, с другой стороны, я не ошибусь, наверное, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной и среднесрочной перспективе наших двусторонних отношений [нельзя], – рассудил представитель Кремля. – Ничего поменять сущностного эти выборы не могут».

Песков добавил, что Москва отслеживали ситуацию, связанную с этими выборами: «Сказать, что мы бросили все дела и следили, – тоже нельзя <...> Но, конечно, мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает».

На просьбу прокомментировать заявления американской стороны о том, что Россия вмешивается в выборы в Конгресс, Песков ответил: «Мы настолько привыкли, что не замечаем».

В Штатах завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, сейчас обрабатываются бюллетени.