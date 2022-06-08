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Политика
8 июня 2022  15:11

Песков: О возможности встречи Путина и Зеленского сейчас говорить не приходится

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Встреча президентов России и Украины сейчас невозможна, поскольку Киев вышел из переговорного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. 

«Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах», — сказал он, комментируя очередное высказывание Зеленского о готовности встретиться с Путиным.

Песков подчеркнул, что позиция российской стороны хорошо известна — любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовленной и результативной, передает ТАСС. 

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах в Анкаре заявил, что возможность встречи лидеров двух стран появится только после возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом. Министр выразил мнение, что украинский Президент проявляет несерьезный подход к переговорам с РФ и хочет встречу ради встречи.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #спецоперация на Украине
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