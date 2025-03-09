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Политика 9 марта 2025 15:31

Песков о ссоре Зеленского и Трампа: В античные времена главе государства отрубали голову

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Перепалка политиков, подобная ссоре Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, не случалась уже даже в Средние века. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедший инцидент в Белом доме.

При этом представитель Кремля допустил, что такие ссоры могли происходить в древние века.

«С точки зрения дипломатии такого не было. Случалось, наверное, в античные времена, в древней истории, когда главе государства, который приехал куда-то с визитом, отрубали голову или брали его в плен. Но уже, по-моему, даже в Средние века такого не было», - прокомментировал Песков журналисту Павлу Зарубину.

Сам Песков, в свою очередь, посмотрев диалог политиков, даже не поверил своим глазам и ушам.

#Дмитрий Песков #Владимир Зеленский #Дональд Трамп
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