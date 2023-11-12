Песков о словах Зеленского о новом «контрнаступе»: «Готовы плясать любые танцы»

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Ситуация с Израилем и рост в западных странах раздражения от конфликта Украины и России вынуждают Владимира Зеленского делать отчаянные шаги – обещать новое контрнаступление. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Видео в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Да, он отчаянно это делает, потому что растет раздраженность, растет усталость, нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение, боеприпасы, особенно когда их надо обильно поставлять Израилю. Это, конечно, вносит дополнительную нервозность киевскому режиму, и поэтому они готовы плясать любые танцы только бы что-то выпросить», – отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что в Киеве и Вашингтоне давно должны понять – победить Россию на поле боя невозможно.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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