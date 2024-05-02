Песков о словах Байдена насчет «ксенофобной России»: Все наоборот

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена. Напомним, ранее он включил Россию в число «ксенофобских стран», наравне с КНР и Японией.

Однако Песков ответил, что такие высказывания противоречат реальности и изобличают Штаты.

«Мы считаем, что это заявление отражает реальность с точностью до наоборот», — цитирует ответ представителя Кремля ТАСС.

Песков подчеркнул, что это не Россия вводит «бандитские ограничения против каких-то компаний». И также Россия не гоняется за людьми конкретной национальности.

«Это делает не Россия, это делает совсем другая страна», — резюмировал Песков.