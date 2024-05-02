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Политика 2 мая 2024 16:55

Песков о словах Байдена насчет «ксенофобной России»: Все наоборот

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена. Напомним, ранее он включил Россию в число «ксенофобских стран», наравне с КНР и Японией.

Однако Песков ответил, что такие высказывания противоречат реальности и изобличают Штаты.

«Мы считаем, что это заявление отражает реальность с точностью до наоборот», — цитирует ответ представителя Кремля ТАСС.

Песков подчеркнул, что это не Россия вводит «бандитские ограничения против каких-то компаний». И также Россия не гоняется за людьми конкретной национальности.

«Это делает не Россия, это делает совсем другая страна», — резюмировал Песков.

#Дмитрий Песков #Джо Байден
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