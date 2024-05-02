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Песков о словах Байдена насчет «ксенофобной России»: Все наоборот
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена. Напомним, ранее он включил Россию в число «ксенофобских стран», наравне с КНР и Японией.
Однако Песков ответил, что такие высказывания противоречат реальности и изобличают Штаты.
«Мы считаем, что это заявление отражает реальность с точностью до наоборот», — цитирует ответ представителя Кремля ТАСС.
Песков подчеркнул, что это не Россия вводит «бандитские ограничения против каких-то компаний». И также Россия не гоняется за людьми конкретной национальности.
«Это делает не Россия, это делает совсем другая страна», — резюмировал Песков.
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