Песков о ситуации с Wildberries: Кремль не вмешивается в семейные и бизнес-отношения

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков высказался о ситуации вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ.

«Мы (Кремль) никоим образом не можем влезать в какие-то семейные отношения или тем более бизнес-отношения», — цитирует Пескова ТАСС.

При этом он подтвердил, что ранее российского лидера Владимира Путина просили поддержать бизнес-план слияния Wildberries (WB) и Russ. Но Кремль может только поддержать слияние компаний, а не выступать исполнителем, сказал пресс-секретарь Президента. Данная тема, как резюмировал Песков, «вне компетенций Кремля».

Ранее в Wildberries заявляли, что маркетплейс и группа Russ, оператор наружной рекламы, хотят объединиться, чтобы вместе создать новую цифровую торговую платформу.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с ситуацией в WВ. Со слов Кадырова, в компании происходит «рейдерский захват» после конфликта между супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук. По словам самой бизнес-леди, объединение WВ и Russ является результатом бракоразводного процесса. То есть у ее супруга есть доля в WВ, но он не участвует в управлении компанией.

В Wildberries тем временем заверили, что объединение компаний никак не отразилось на работе маркетплейса – все работает стабильно и в полном объеме.