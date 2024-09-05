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Политика 5 сентября 2024 12:38

Песков о санкциях против «России сегодня»: Я думал, вы давно под санкциями

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков удивлен тому, что Соединенные Штаты только сейчас ввели санкции против международной медиагруппы «Россия сегодня».

«Я, честно говоря, удивился, я думал, вы давно под санкциями. Вопрос — почему только сейчас», — цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Напомним, 4 сентября 2024-го Штаты ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения коснулись главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, а также топ-менеджеров данного телеканала.

#Дмитрий Песков #санкции США #миа россия сегодня
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