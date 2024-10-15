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Песков о саммите БРИКС в Казани: Россия не находится в изоляции
Россия по-прежнему является частью международного диалога. Она не изолирована от других стран, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что на саммит БРИКС в Казани планируют прибыть свыше 20 лидеров государств.
«Продолжает осуществляться международный диалог. И Россия является неотъемлемой частью этого международного диалога», — приводит его слова ТАСС.
Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. В дни его проведения в городе ожидают порядка 20 тысяч гостей.
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