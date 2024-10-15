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Политика 15 октября 2024 12:40

Песков о саммите БРИКС в Казани: Россия не находится в изоляции

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Россия по-прежнему является частью международного диалога. Она не изолирована от других стран, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что на саммит БРИКС в Казани планируют прибыть свыше 20 лидеров государств.

«Продолжает осуществляться международный диалог. И Россия является неотъемлемой частью этого международного диалога», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. В дни его проведения в городе ожидают порядка 20 тысяч гостей.

#саммит БРИКС #Дмитрий Песков
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