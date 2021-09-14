Песков о результате ПЦР-теста Путина: Президент абсолютно здоров

Президент РФ Владимир Путин после выявления случаев заболевания коронавирусом среди его окружения сдал ПЦР-тест. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что российский лидер полностью здоров, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, да. Президент абсолютно здоров», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин тест на наличие коронавирусной инфекции.

Песков обратил внимание на то, что, несмотря на отрицательный результат теста, Путин находился в контакте с заболевшими коронавирусом и не может подвергать опасности здоровье коллег, поэтому российский лидер примет участие в некоторых мероприятиях, включая саммит ОДКБ, в формате видеоконференции.

Он также отметил, что Кремль сообщит, когда глава РФ примет решение о том, как ему голосовать на выборах в условиях самоизоляции.

«Мы сообщим, когда будет принято решение Президентом», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Путин ушел на вынужденную самоизоляцию .