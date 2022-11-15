Песков — о репарациях с РФ: Пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов

Репарации Украине, резолюцию о которых приняла ГА ООН, — это очередная попытка грабежа России. Таким мнением с РИА Новости поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Естественно, организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабеж наших же ЗВРов (золотовалютных резервов), которые были совершенно незаконным образом заблокированы, собственно, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций», — подчеркнул пресс-секретарь Президента России.

По его словам, Москва будет расценивать резолюцию как юридически не обязывающий документ и выступать против него.

Что касается союзников России, воздержавшихся при голосовании, — это решение суверенных государств.

«Это суверенные государства. Мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам», — заключил Песков.