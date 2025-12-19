news_header_top
Политика 19 декабря 2025 12:05

Песков о прямой линии: Путин бразды правления не выпускает ни на секунду

Во время прямой линии Президент России Владимир Путин ни на секунду не выпускает бразды правления. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов перед началом программы.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства подтвердил, что действительно имеет возможность «рекомендовать журналистов в сегменте, который связан с ежегодной пресс-конференцией».

За другой сегмент отвечают модераторы, но Президент, «естественно», вмешивается, когда считает нужным.

Относительно статистики поручений по итогам прямой линии Песков не стал приводить точные цифры, но заметил, что за исполнение указаний российского лидера отвечает Контрольное управление Администрации Президента.

На поручения, по словам представителя Кремля, оперативно реагирует Правительство страны, власти субъектов Федерации.

