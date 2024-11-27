Песков о приглашении лидеров на 80-летие Победы: Число сопоставимо с саммитом БРИКС

Россия пригласила большое количество лидеров иностранных государств на празднование в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Их число сопоставимо с саммитом БРИКС в Казани, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Медведев.

«Я могу сказать, что большое количество. И количество приглашенных сопоставимо фактически с саммитом, который был в Казани», — ответил он на вопрос канала «Звезда».

Однако пресс-секретарь Президента России не ответил, получат ли приглашение главы западных государств. Информация об этом будет обнародована позднее, уточнил Песков.