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Политика 27 ноября 2024 23:00

Песков о приглашении лидеров на 80-летие Победы: Число сопоставимо с саммитом БРИКС

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Россия пригласила большое количество лидеров иностранных государств на празднование в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Их число сопоставимо с саммитом БРИКС в Казани, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Медведев.

«Я могу сказать, что большое количество. И количество приглашенных сопоставимо фактически с саммитом, который был в Казани», — ответил он на вопрос канала «Звезда».

Однако пресс-секретарь Президента России не ответил, получат ли приглашение главы западных государств. Информация об этом будет обнародована позднее, уточнил Песков.

#Дмитрий Песков #саммит БРИКС #празднование дня победы
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