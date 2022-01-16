Песков о переговорах с США и НАТО: Мы совершенно на разных треках

Российской стороне пока неизвестно, каким будет результат переговоров по гарантиям безопасности. Однако несходство позиций альянса, Штатов и России вызывает беспокойство, завил в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, каким будет исход. Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство», — заметил он.

Переговоры, посвященные гарантиям безопасности, состоялись на этой неделе: в понедельник в них участвовали Россия и США, в среду прошло заседание Совета Россия — НАТО, а днем позже — совещание постоянного совета ОБСЕ.