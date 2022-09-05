news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
5 сентября 2022  09:50

Песков — о «бессрочном отпуске» Кадырова: Его слова пока не материализовались

news_top_970_100

Рамзан Кадыров остается на посту главы Чеченской Республики, его слова о «бессрочном отпуске», пока не воплотились в реальность. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», — заключил официальный представитель Кремля.

Ранее Кадыров заявил, что «засиделся» на посту главы Чечни и думает уйти вовремя, пока «не выгнали».

#Дмитрий Песков #Рамзан Кадыров
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100