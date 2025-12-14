Песков: новое поколение в Европе забыло об ужасах Второй мировой войны

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о необходимости подготовки Европы к новой войне, подобной той, «которую пережили их деды».

По словам Пескова, это высказывание принадлежит представителю поколения, которое «успело забыть, что такое была Вторая мировая война».

«К сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит», – отметил он.