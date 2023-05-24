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Песков: Нельзя допустить заморозки конфликта на Украине
В Кремле разделяют мнение о том, что конфликт на Украине не должен быть заморожен. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия солидарна», – сказал он, отвечая на вопрос, солидарна ли Россия с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине.
Песков подчеркнул, что Россия рассматривает возможность только завершения спецоперации, что значит обеспечение своих интересов и достижение целей, стоящих перед РФ, или посредством СВО, или иными доступными средствами.
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