news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 24 мая 2023 07:41

Песков: Нельзя допустить заморозки конфликта на Украине

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Кремле разделяют мнение о том, что конфликт на Украине не должен быть заморожен. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия солидарна», – сказал он, отвечая на вопрос, солидарна ли Россия с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине.

Песков подчеркнул, что Россия рассматривает возможность только завершения спецоперации, что значит обеспечение своих интересов и достижение целей, стоящих перед РФ, или посредством СВО, или иными доступными средствами.

#спецоперация #Дмитрий Песков
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное