Песков не знает, подавала ли Набиуллина просьбу об отставке

У официального представителя Кремля Дмитрия Пескова нет сведений, подтверждающих или опровергающих информацию о том, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина будто бы подала Президенту РФ Владимиру Путину просьбу об отставке, но она не была принята.

«Мне не известно об этом. Лучше спросить Набиуллину», — приводит комментарий пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg, сославшись на четырех осведомленных лиц, рассказало, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина будто бы собиралась уйти в отставку после начала российской военной операции на Украине. Однако, по данным источников агентства, российский лидер Владимир Путин попросил ее остаться.

Вместе с тем в пресс-службе Банка России заявили РБК, что «информация агентства Bloomberg не соответствует действительности».

Президент РФ вновь внес в Государственную Думу кандидатуру Набиуллиной на пост главы Банка России 18 марта. Ее полномочия на посту председателя ЦБ должны завершиться в конце июня.