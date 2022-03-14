Песков: Не сомневаюсь, что Президент уже поздравил Наину Иосифовну

Теплое отношение Президента РФ Владимира Путина к Наине Ельциной не изменилось с годами, скорее всего, он уже поздравил супругу первого лидера новой России с юбилеем. Об этом сегодня журналистам заявил официальный представитель московского Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков добавил, что Президент по доброй традиции обязательно позвонит Наине Ельциной. «Он делает это каждый год, — сказал пресс-секретарь действующего главы государства. — Не сомневаюсь, что он уже поздравил Наину Иосифовну».

Сегодня Наина Ельцина отмечает 90-летний юбилей. Она родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области. Супруга первого Президента России Бориса Ельцина, первая леди России с 1991 по 1999 годы.