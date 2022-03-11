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Официальная хроника
11 марта 2022  13:32

Песков не исключил возможности встречи Путина и Зеленского

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Никто не исключает возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако сначала делегациям и министрам нужно сделать так, чтобы лидеры двух стран встречались ради результата, а не ради разговора. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Никто не исключает возможность встречи Путина и Зеленского, — заявил Песков. — Да, она действительно концептуально возможна».

Он подчеркнул, что позиции Москвы известны — они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков.

«Мы ждем встречных формулировок», — приводит слова пресс-секретаря Президента РФ РИА Новости.

#Владимир Путин #спецоперация
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