Песков не исключил проведение «прямой линии» с Путиным в этом году

«Прямая линия» с Президентом России Владимиром Путиным – очень востребованный формат. Поэтому нельзя исключать того, что событие состоится в этом году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будем надеяться, что да», – ответил Песков на вопросы журналистов.

Представитель Кремля уточнил, что точные сроки проведения пока не определены, но вполне возможно, что «прямую линию» совместят с большой пресс-конференцией Президента.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодное мероприятие, в ходе которого Президент отвечает на вопросы граждан России. Оно проводится с 2001 года.