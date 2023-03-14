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Песков не исключил проведение «прямой линии» с Путиным в этом году
«Прямая линия» с Президентом России Владимиром Путиным – очень востребованный формат. Поэтому нельзя исключать того, что событие состоится в этом году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Будем надеяться, что да», – ответил Песков на вопросы журналистов.
Представитель Кремля уточнил, что точные сроки проведения пока не определены, но вполне возможно, что «прямую линию» совместят с большой пресс-конференцией Президента.
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