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Политика 14 марта 2023 12:29

Песков не исключил проведение «прямой линии» с Путиным в этом году

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«Прямая линия» с Президентом России Владимиром Путиным очень востребованный формат. Поэтому нельзя исключать того, что событие состоится в этом году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будем надеяться, что да», – ответил Песков на вопросы журналистов.

Представитель Кремля уточнил, что точные сроки проведения пока не определены, но вполне возможно, что «прямую линию» совместят с большой пресс-конференцией Президента.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодное мероприятие, в ходе которого Президент отвечает на вопросы граждан России. Оно проводится с 2001 года.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #прямая линия
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