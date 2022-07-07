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Официальная хроника
7 июля 2022  14:08

С посланием Федеральному Собранию Путин может выступить только осенью

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С посланием Федеральному Собранию Путин может выступить только осенью

Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году может быть перенесено на осень, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, такое развитие событий «нельзя исключать». При этом он отметил, что дата проведения «Прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным пока также не установлена – вероятно, что и ее перенесут на осень.

«Будем все-таки [действовать] с учетом, в первую очередь, мнения самого Президента», – цитирует Пескова РИА Новости.

 

#Дмитрий Песков #послание федеральному собранию #прямая линия с Владимиром Путиным
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