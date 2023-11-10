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Песков назвал заявление США об уничтожении «Арктик СПГ-2» посягательством на энергообъект
Заявление госсекретаря США Джеффри Пайатта о намерении Вашингтона «прекратить существование "Арктик СПГ-2"» можно считать посягательством. Так прокомментировал слова представителя Белого дома пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Представитель Кремля напомнил, что ранее президент США Джо Байден также заявлял о намерении уничтожить «Северные потоки». Через какое-то время газопроводы взорвали, напоминает Песков.
Именно поэтому пресс-секретарь российского президента считает необходимым расценивать слова Пайатта через призму заявлений Байдена.
«Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова, потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект», " уточнил спикер.
Напомним, Минфин США ввел санкции против «Арктик СПГ – 2» 2 ноября. Также власти Штатов планируют до 31 января 2024 года завершить все сделки с энергопроектом. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон сказал, что такие действия со стороны США лишь показывают профессионализм его компании. Отметим, что российская газовая компания является создателем данного проекта.
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