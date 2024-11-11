Песков назвал выдумкой разговор Трампа с Путиным и раскритиковал СМИ, писавших об этом

Пока нет конкретных планов насчет организации телефонного разговора между Президентом РФ Владимиром Путиным и избранным лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока каких-то конкретных планов нет», - цитирует пресс-секретаря Президента России ТАСС.

Причем Песков также опроверг информацию о том, что Путин с Трампом якобы уже обсудили ряд тем по телефону. Ранее подобные новости публиковали зарубежные издания.

Песков, комментируя эти сообщения, назвал такие материалы «выдумкой, не соответствующей действительности».

«Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, то есть это просто ложная информация», - цитирует Пескова РБК.

Он также раскритиковал издания, которые разрешают выпускать подобные материалы.

«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется», - сказал он, отметив, что подобные фейки публикуют «в достаточно уважаемых изданиях». Напомним, о состоявшемся диалоге Трампа с Путиным ранее писали Reuters и The Washington Post.