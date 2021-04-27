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Ру Тат
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27 апреля 2021  13:37

Песков назвал возможные темы разговора Путина и Зеленского

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Президент России Владимир Путин может обсуждать с украинским лидером Владимиром Зеленским проблематику двухсторонних отношений, а не конфликт на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Абсолютно четко была изложено Президентом его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога, что такой диалог может касаться только проблематики двухсторонних отношений. То есть, такой диалог не может осуществляться исходя из цели поиска урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, начались ли контакты между администрациями президентов по поводу подготовки их возможной встречи.

«[...] это зависит от того, как в Киеве понимают суть двухсторонних отношений, предтечу двухсторонних отношений и будущее двухсторонних отношений», — сказал Песков в ответ на вопрос, что могло бы стать предметом обсуждения и итогом такой встречи.

Владимир Зеленский 20 апреля предложил Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где происходит конфликт». 

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