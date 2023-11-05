Песков назвал условия для встречи Путина и Байдена

Несмотря на то что отношения России и США сейчас «на нуле и даже ниже», рано или поздно странам придется возобновить диалог. Когда и при каких условиях это возможно, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Контакты лидеров двух стран — Президента России Владимира Путина и США Джо Байдена — возможны только при обоюдном желании сторон. Кроме того, ради возобновления диалога американскому лидеру придется изменить свою позицию на более конструктивную.

«Президент Путин неоднократно заявлял, что он готов к любым контактам. И вот это сворачивание всего базиса российско-американских отношений произошло по инициативе американцев. Поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений», — объяснил он в интервью журналисту Павлу Зарубину (отрывок опубликован в его телеграм-канале).

Только при соблюдении этих условий могут «вызревать» условия для встречи президентов.