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Песков назвал условие завершения СВО
Специальная военная операция на Украине завершится только после достижения всех целей, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров», – сказал представитель Кремля.
В настоящее время, по словам Пескова, никакие переговорные процессы не ведутся, поскольку Киев отказывается от них.
Напомним, спецоперация проводится с февраля 2022 года.
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