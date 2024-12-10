Песков назвал условие завершения СВО

Специальная военная операция на Украине завершится только после достижения всех целей, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров», ­– сказал представитель Кремля.

В настоящее время, по словам Пескова, никакие переговорные процессы не ведутся, поскольку Киев отказывается от них.

Напомним, спецоперация проводится с февраля 2022 года.