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Политика 10 декабря 2024 12:48

Песков назвал условие завершения СВО

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Специальная военная операция на Украине завершится только после достижения всех целей, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров», ­– сказал представитель Кремля.

В настоящее время, по словам Пескова, никакие переговорные процессы не ведутся, поскольку Киев отказывается от них.

Напомним, спецоперация проводится с февраля 2022 года.

#Дмитрий Песков #спецоперация
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