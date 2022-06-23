Песков назвал условие для мирного урегулирования конфликта на Украине

Мирное урегулирование конфликта на Украине возможно, однако для этого Киев должен выполнить все требования Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Ранее в американском журнале The National Interest был опубликован «план урегулирования конфликта на Украине». Песков отметил, что у Кремля не было возможности ознакомиться с этой статьей.

«Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», — заявил официальный представитель Кремля, добавив, что Киев «прекрасно знает», в чем эти требования заключаются.

Напомним, что Россия развернула специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Обращаясь к гражданам РФ, Президент Владимир Путин подчеркнул, что главная цель российских военных – защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.