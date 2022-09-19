Песков назвал требования Польши репараций от России нездравым политическим экстремизмом

Требования Польши репараций от России — оголтелая русофобия и нездравый политический экстремизм. Так прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков высказывание польского лидера Анджея Дуды, передает РИА Новости.

«В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков заходится в каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать, — заявил представитель Кремля. — Они вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны не только с Россией, там уже трудно что-то усложнить, там все предельно усложнилось, но и усложняют свои интересы со своими союзниками, я имею в виду ситуацию с Германией».

Ранее польские власти заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом ряд польских политиков неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от ФРГ, но и от России. К примеру, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил, что Польша имеет на это «безоговорочное» право.

Идею потребовать репарации от России поддержал недавно и польский Президент. Его заявления о репарациях спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал реабилитацией нацизма и призвал привлечь Анджея Дуду к уголовной ответственности.