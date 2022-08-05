Песков назвал слова Премьера Эстонии о советских памятниках возмутительными

В Кремле считают возмутительными слова Премьер-министра Эстонии Кайи Каллас о том, что советские памятники нужно побыстрее снести, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно, считаем это возмутительным, война с историей, причем с общей историей и избавлением памятников для тех, кто спас Европу от фашизма, — это, конечно, возмутительно и не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию», — сказал представитель Кремля.

Он допустил, что российские исторические сообщества, возможно, сформулируют предложения по вывозу памятников на территорию России. Пресс-секретарь также подчеркул, что подобную практику по уничтожению исторического наследия необходимо «решительно осудить».

Ранее Каллас заявила о том, что Правительство Эстонии едино во мнении о необходимости убрать красноармейские монументы из тех мест, где они сейчас стоят. По ее словам, на территории страны насчитывается от 200 до 400 советских памятников.