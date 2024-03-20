Песков назвал разрушительным предложение Борреля о российских активах

Использование российских активов в Европе на финансирование Украины приведет к разрушению юридических основ европейского и международного права. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает РИА Новости.

«Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права», — цитирует пресс-секретаря Президента России РИА Новости.

Как ранее заявил Боррель, доходы от замороженных российских активов могли бы использоваться на военную помощь Киеву. Это предложение уже внесено на рассмотрение стран Европейского союза.