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Песков назвал разрушительным предложение Борреля о российских активах
Использование российских активов в Европе на финансирование Украины приведет к разрушению юридических основ европейского и международного права. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает РИА Новости.
«Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права», — цитирует пресс-секретаря Президента России РИА Новости.
Как ранее заявил Боррель, доходы от замороженных российских активов могли бы использоваться на военную помощь Киеву. Это предложение уже внесено на рассмотрение стран Европейского союза.
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