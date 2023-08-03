Песков назвал Путина своим главным наставником

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков признался, что за годы работы с Владимиром Путиным получил много бесценных знаний. Представитель Кремля считает российского лидера своим главным наставником и учителем. Об этом он рассказал в рамках форума «Территория новых смыслов».

«Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем», – приводятся слова Пескова в Telegram-канале «Мастерская новых медиа».

Он добавил, что многолетнее наблюдение за тем, как российский Президент аргументирует свою точку зрения во время переговоров и, порою, понимая необходимость говорить кому-то «не очень приятные вещи», мастерски справляется с подобными ситуациями, подарило ему бесценный жизненный и профессиональный опыт.