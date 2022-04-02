Песков назвал Путина настоящим брендом России

Президент России Владимир Путин стал настоящим брендом страны. В этом заслуга колоссальной поддержки главы государства жителями РФ, заявил в интервью каналу «Беларусь 1» пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков.

«У нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой, уровень поддержки президента с начала военной операции [на Украине] существенно вырос и сейчас ушел за 80%», — заметил он.

Такая высокая поддержка населения спустя 22 года нахождения в должности заслуживает внесения в Книгу рекордов Гиннеса, полагает Песков. По его мнению, Путин «черпает силы из этой поддержки и принимает такие решительные действия».