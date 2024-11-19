Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков сказал, когда Россия закончит проводить СВО на Украине
Спецоперация закончится, когда Россия достигнет своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что точные сроки завершения конфликта пока назвать трудно.
«Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда это может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это то, что этому придет конец, как только мы достигнем наших целей», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».
Напомним, спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели, в том числе обеспечение безопасности самой РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»