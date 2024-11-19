Песков сказал, когда Россия закончит проводить СВО на Украине

Спецоперация закончится, когда Россия достигнет своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что точные сроки завершения конфликта пока назвать трудно.

«Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда это может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это то, что этому придет конец, как только мы достигнем наших целей», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Напомним, спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели, в том числе обеспечение безопасности самой РФ.