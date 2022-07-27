Песков назвал позитивным опытом разблокировку транзита грузов через Литву

Возобновление транзита грузов в Калининград через Литву — это позитивный опыт, которого удалось достичь путем переговоров. Это стало своеобразным «ростком здравого смысла» со стороны Запада, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что в Калининград через Литву поступили первые 60 вагонов, груженных цементом.

«Действительно, вот эта ситуация, которая возникла вокруг Калининграда — опять же, в связи с этими абсурдными санкциями — для России является жизненно важной. И в данном случае, наверно, позитивно то, что сами европейцы поняли, насколько это жизненно важно для России и насколько неприменимы их решения в контексте Калининграда», — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Он признал, что достижению соглашения во многом поспособствовали уступки со стороны Литвы.

«Безусловно, предстоит еще немалая работа, потому что там все равно определенные вопросы остаются, — добавил Песков. — Но тем не менее сейчас такая вот кризисная ситуация разблокирована, и это позитивный факт».

Напомним, 18 июня Литва запретила транзит части грузов из России в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными против России из-за спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Под ограничения попали строительные материалы, техника, косметика и другие товары, включенные в санкционные списки. После введения ограничений трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился примерно на 30%.