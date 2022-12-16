Песков назвал «полной чушью» сообщение WSJ о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков категорически опроверг утверждения, приведенные в статье The Wall Street Journal, о том, что Владимир Путин якобы поручил главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать Владимира Зеленского в начале спецоперации. Об этом пишет ТАСС.

«Это полная чушь», – прокомментировал информацию представитель Кремля.

В пятницу американская газета выпустила статью, в которой, ссылаясь на данные украинской разведки, утверждала, что российский Президент якобы приказал главе Чеченской Республики в начале спецоперации занять правительственные здания в Киеве и ликвидировать Зеленского.