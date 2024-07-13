Песков назвал парадоксом ситуацию с американскими ракетами в Европе

России хватает потенциала для ответа на размещение американских дальнобойных и гиперзвуковых ракет в Европе. Однако эта ситуация сама по себе является парадоксальной. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя планы по размещению ракет США в Германии.

По его словам, Москва вынуждена ставить целью для своих дальнобойных ракет европейские столицы, хотя оттуда ей угрожает именно американское оружие.

«И вот парадоксальная ситуация: Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна — в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили, это все уже было», — заявил представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину. (отрывок опубликован в его телеграм-канале).

Песков подчеркнул, что у России хватает потенциала для сдерживания ракет США. Однако потенциальной жертвой при этом станут страны Европы, на территории которых те размещены.

«И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время, поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно», — добавил он в ответ на вопрос, не станет ли ситуация повторением той, что привела к распаду Советского Союза.