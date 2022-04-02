Песков назвал отношения Путина и Лукашенко уникальными

Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко могут очень жестко отстаивать интересы своих стран, однако понимают, что разногласия могут быть, и продолжают дружеский диалог. Об этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом», — заявил Песков.

По его словам, лидеры «понимают суть происходящего в наших странах и суть происходящего вокруг нас как никто другой». Песков выразил уверенность в том, что у обоих президентов болит сердце за то, что сейчас происходит на Украине.

Представитель Кремля также обратил внимание на взаимопонимание двух президентов. «И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают. Но для них всегда главным является продолжение их диалога дружеского», — приводит слова Пескова ТАСС.

Утром 24 февраля Президент РФ в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.