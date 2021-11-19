Песков назвал неприемлемой идею конгрессменов США о непризнании выборов в России

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемой инициативу американских конгрессменов «не признавать» Владимира Путина главой государства, если он решит баллотироваться на новый срок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», — сказал Песков.

Представитель Кремля назвал эту идею прекрасной демонстрацией того, что США вмешиваются во внутренние дела других стран. «Мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть Президентом Российской Федерации», — добавил он.

ИА «Татар-информ» уже сообщало, что американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон обвинили российского лидера в том, что он находится у власти благодаря нарушениям выборного процесса. Также они сочли нарушающими законы и международные обязательства России поправки к Конституции РФ, принятые в 2020 году.