Песков назвал ложью заявления о принудительной эвакуации украинцев в Россию

Утверждения Киева и Запада о принудительном вывозе жителей Украины в Россию — это ложь. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Это ложь. Это не соответствует действительности», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что жители Украины добровольно приезжают в Россию, военные РФ помогают им покинуть места, в которых опасно находиться, а также избежать расстрела в спину.

«Российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь, покидать места, где опасно для жизни, и они помогают, несмотря на то, что, как уже стало известно, эти люди находятся в опасности, когда они пытаются покинуть эти населенные пункты, потому что их просто расстреливают в спину. На этот счет имеется уже большое количество рассказов непосредственных очевидцев», — заметил пресс-секретарь российского лидера.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, главная цель российских военных — защитить мирное население, подвергающееся агрессии со стороны киевского режима.